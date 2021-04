Ny udstilling skal trække danskere på museum

- Det er lidt surrealistisk og fantastisk. Vi er vant til at have mange internationale gæster, men det er der ikke mulighed for, så vores bedste kort er at få flere danskere hertil. Dem får man bedst til at bruge museet, hvis man har noget nyt at byde på. Og så er det også lang tid siden, vi har haft en særudstilling, siger museumsinspektør Louise Kæmpe Henriksen.