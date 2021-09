Se billedserie De nye eksempler på skrald i særudstillingen opbevares alle i glas. Nummerlappen svarer til et kort, hvor man kan læse om indholdet.

Send til din ven. X Artiklen: Ny udstilling på museum er noget skrald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny udstilling på museum er noget skrald

Roskilde - 30. september 2021 kl. 17:11 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Der er ingen vej udenom. Roskilde Museums nye særudstilling er en omgang skrald.

Læs også: Ny sal giver museum plads til endnu flere gæster

Det er ikke for at være uhøflig, for det er vitterligt affald, som museet viser frem i »Forvandlinger - fortællinger om affald«, der netop er åbnet, og det hele er Solums skyld.

- Det var branden på Solum, der gav os idéen, fordi den fik os til at snakke om affald, siger museumsinspektør Dorthe Godsk Larsen, som er udstillingens kurator.

»Danmarks største havebål« og »vulkan-branden« blev det kaldt, da der for lidt over et år siden udbrød brand i en kæmpe bunke haveaffald hos virksomheden Solum, som det tog mere end to måneder at få slukket.

Imens måtte store dele af Roskilde og omegn leve med røglugten og blev således konstant mindet om noget, som vi ellers har det med at glemme i samme øjeblik, vi smider det ud.

- Lugten gjorde, at vi blev nødt til at forholde os til vores affald, for i dette tilfælde kom det tilbage i hovedet på os som en boomerang. Og sådan er det med affald. Selv om vi smider det ud, forsvinder det ikke, sige Dorthe Godsk Larsen.

Arkæologer elsker affald Idéen med at udstille affald på et museum er langt fra ny, for faktisk ville arkæologer og museumsfolk have været noget på den, hvis ikke vores forfædre havde smidt ting ud.

- Hele arkæologien bygger jo faktisk på efterladenskaber, for det er tit det, der overlever, så som benrester og potteskår. Affaldet siger meget om, hvordan folk har levet, siger Dorthe Godsk Larsen.

Den ny særudstilling rummer derfor flere genstande, som museet allerede havde i sine arkiver, for eksempel knogler, østersskaller fra en køkkenmødding, potter fra middelalderen, som blev kasseret, fordi de var en fejlproduktion og senere blev fundet af arkæologer, samt Dorthe Godsk Larsens favoritgenstand: En træhest.

Blev til juletræsfod Den blev lavet af en karetmager i 1870erne, som gav den til sin søn. Da han senere blev for stor til at lege med den, fik træhesten en ny funktion.

- I stedet for at smide den ud lavede familien den om til en juletræsfod, og 100 år senere kom den her til museet og blev til en museumsgenstand, fortæller Dorthe Godsk Larsen.

Pointen med den historie er, at den også vækker genklang i nutiden, hvor det igen er kommet på mode at genbruge og genanvende ting i et opgør med fortidens brug og smid væk-tankegang.

I forbindelse med arbejdet med udstilling har museumsfolkene været på Solum for at hente noget slagger fra storbranden, men har også været på Argos genbrugspladser og ude hos private for at finde genstande, der kan fortælle om affald i vore dage.

- Vi vil gerne give et nyt perspektiv på affald. Hvordan har vi håndteret det gennem tiden, og hvordan har vi forholdt os til restprodukter? Det er med til at give os en samhørighed med fortiden, fordi det er noget, vi altid har skullet forholde os til, siger Dorthe Godsk Larsen.

Budskab om genbrug »Forvandlinger - fortællinger om affald« indeholder et budskab om genbrug og en opfordring til at genanvende, og det har Roskilde Museum også selv måttet leve op til, så alle udstillingsmontrerne er genbrug, og ved åbningen blev der blandt serveret banankage lavet af overmodne bananer, der ellers skulle være kasseret.

Til sidst skal det nævnes, at det havde været fristende at kalde udstillingen for en, undskyld udtrykket, »lorteudstilling«, men det havde ikke været korrekt. Ifølge Dorthe Godsk Larsen var det inde i overvejelserne at udstille en pose med hundeefterladenskaber, men det blev droppet, fordi der trods alt var grænser for, hvor meget skidt de besøgende skulle udsættes for.

relaterede artikler

Historien i et kludetæppe 28. august 2021 kl. 14:00

Vulkan-branden skal på museum 29. maj 2021 kl. 09:32