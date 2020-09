Ny udstilling om modstandskampen i Roskilde

- For at kunne fortælle historien, har jeg været nødt til at lære en masse. Før det synker ind og bliver en del af min erfaring har jeg læst alt fem gange, siger Anna Kristensen, der siden 2013 har undersøgt sin fars fortid og opsøgt hans gamle modstandskammerater. Foto:Thomas Olsen

- Især fem mænd var tæt knyttet til min far, og det blev et mål at finde dem. Filmen er derfor fortællingen om den rejse, siger Anna Kristensen, der har kortlagt skæbnen for dem, hun kunne få fat på.