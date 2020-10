Se billedserie Fem af byens kunstforeninger har samlet sig under ét samarbejde, som de kalder 5 på stribe. Deres første fælles udstilling bærer samme navn og kan opleves i Kunsthuset Palæfløjen fra den 17. oktober til den 1. november. Foto: Anna Weinø

Ny udstilling er enden på foreningers frustration

Roskilde - 19. oktober 2020 kl. 13:07 Af Anna Weinø

Et farverigt sammensurium af malerier, fotografier, keramik og filt fylder rummene i Kunsthuset Palæfløjen i Roskilde. De forskellige værker er skabt af lokale kunstnere fra fem af byens kunstforeninger, der plejede at holde til i Farvers Hammers Gård, før det blev frasolgt af Roskilde Kommune.

Et frygteligt langt navn Det var frustrationen over frasalget, der fik de fem foreninger til at samle sig i et opråb til kommunen. Dermed blev et nyt kunstnerkollektiv ud af Solsikken, Onsdagsmalerne, Halvcirklen, Fotoklubben Negativ og Kunstnerværkstedet Roskilde.

- Det er jo et frygteligt langt navn, så fra nu af hedder vi »5 på stribe«, fortæller Birgit Bylov, der er medlem af styregruppen for det nystartede samarbejde.

Lørdag ved middagstid bød hun velkommen til den allerførste udstilling af »5 på Stribe«.

Fire af medlemmerne fra styregruppen, der har arrangeret "5 på stribe". Fra venstre: Kisten Goldermann og Birgit Bylov fra Kunstnerværkstedet Roskilde. Linette Frandsen fra Solsikken og Anne Lise Dahl fra Halvcirklen. Foto: Anna Weinø

Frustration er fortid Solen skinner klart og oplyser varmt den gule bygning Palæfløjen. Det er en meget stor dag i dag, siger Birgit Bylov.

Denne udstilling markerer en ny start, men også enden på kunstnernes fejde for et sted at udstille deres værker.

De fem kunstforeninger skrev en fælles mail til Claus Larsen (S), der er formand for kultur- og idrætsudvalget. Efter en række møder og kontakt med Roskilde Kunstforening fandt de frem til det nye udstillingssted i Palæfløjen. Her skal de fem foreninger deles om de lyse udstillingsrum et par gange om året.

- Det er en spændende udfordring at træde ud i nyt vand, der i og for sig bare er skabt på en frustration. Den frustration er fortid, og det gider vi ikke tale om mere. For nu er vi her, siger Birgit Bylov og smider et stykke luft over skulderen med et lille fløjt. Udstillingen kan opleves til og med den 1. november 2020.

- Stemningen var ikke nær så god, som den er i dag, da vi mødtes første gang. Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes siger formand for kultur- og idrætsudvalget Claus Larsen (S). Foto: Anna Weinø