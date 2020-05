Tomas Breddam får ikke brug for sikkerhedshjelmen i denne omgang. Med en ekstraregning fra udligningsreformen på 18,6 millioner vurderer han, at der er redskaber inden fir rækkevidde til at løse udfordringerne med næste års budget. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ny udligning mødt med lettelsens suk

Roskilde - 05. maj 2020 kl. 12:03 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ventet, at der ikke var nogen gaver til Roskilde Kommune, da social- og indenrigsminister Astrid Krag kort før middag løftede sløret for indholdet af den udligningsreform.

Det var der heller ikke - og dog. Ganske vist er Roskilde Kommune blandt de kommuner, der skal betale mere end hidtil, men »kun« 18,6 millioner kroner, og det er betydeligt mindre end de 46,6 millioner kroner, som beløbet lød på i januar, da regeringen præsenterede sit udspil til et nyt og mere retfærdigt udligningssystem.

Ligefrem at kalde det en gave, vil borgmester Tomas Breddam dog ikke være med til.

- Jeg synes, det er svært at tale om en gave, når man har fået en regning på 18,6 millioner kroner. Det er nok mere lettelse, siger Tomas Breddam, som ikke havde forventet, at forhandlingerne ville flytte så meget, som det endte med at blive tilfældet.

- Det ender med, at jeg er rigtig glad for, at Socialdemokraterne og Venstre, de to store borgmesterpartier, har valgt at gå sammen om en god solid aftale, og jeg ved, de har aftalt, at de vil fortsætte den linje. Det er sundt for kommune-Danmark og for Roskilde, tilføjer han.

Lokalt betyder forliget på Christiansborg, at det bliver betydeligt mere overkommeligt at nå i mål med næste års budget, hvor borgmesteren så sent som på byrådets møde i sidste uge understregede, at det fortsat er ambitionen at fastholde kursen imod økonomisk genopretning.

- For os betyder det her, at vi kan gå ind i en budgetlægning for 2021, der bliver svær, for vi har ikke mange penge, men hvor vi kan se nogle løsninger. Hvis udligningsreformen havde kostet os 46 millioner kroner ekstra, var vi blevet nødt til at spare på velfærden. Jeg kan ikke sige, om besparelserne nu er aflyst - det er for tidligt, for vi mangler stadig en masse information, som først begynder at komme nu, om muligheder for skattestigninger og skattelettelser - men bundlinjen er rigtig vigtig, når man skal starte budgetforhandlingerne, og nu kan vi se redskaber, der er inden for rækkevidde. Det, vi så tidligere, var, at vi skulle igennem samme øvelse som sidste år, og det var en hård omgang. Nu kan vi se, at det stadig bliver et sparebudget, men også, at det umiddelbart er til at se løsninger, siger Tomas Breddam.

