Se billedserie Foreningen af kultur, historie og naturen med fjordens vand gør sammen med en lang række andre seværdigheder Roskilde til en meget stærk turist-destination. Foto: Jan Partoft

Ny turistchef vil sælge naturen med kulturen

07. november 2020

- Den flotte natur og de enestående kultur-monumenter i området ved Roskilde Fjord er den helt afgørende attraktion i vores område, og det kommer turisterne selvfølgelig for at opleve.

Sådan definerer den nye turistchef Thomas Mahler den opgave, som han sammen med seks medarbejdere skal tage fat på efter nytår. Så oprettes den nye organisation VisitFjordlandet, hvor Roskilde er gået sammen med Lejre og Frederikssund kommuner, for at de i fællesskab kan skabe en mere slagkraftig indsats.

Den 41-årige nordjyde er uddannet indenfor turisme og har arbejdet indenfor branchen i en række år. Hans seneste job var som leder af den koordinerende struktur Fjordlandet, der omfattede en række lokale turistorganisationer omkring Roskilde Fjord.

Med den nye struktur samles de nu i en stor organisation, og derfor var det naturligt for ham at søge jobbet som leder for dette kommende turistkontor, der skal ligge et centralt sted i Roskilde.

Afvekslende helhed

For Thomas Mahler er det netop den meget afvekslende helhed med de mange muligheder, som er den helt store attraktion i området omkring Roskilde Fjord.

- Vi har et landskab med dyrkede bakker, skovene, Ejby Ådal og med mange forskellige seværdigheder. Lige fra Willumsens Museum i Frederikssund, Sagnlandet i Lejre og til UNESCO-domkirken, vikingeskibs-museet samt Roskilde Museum med alle dets interessante underafdelinger.

- Så findes der jo en hel underskov med spisesteder, overnatningsmuligheder, lokale bryggerier, gårdbutikker osv. Det gør kun mulighederne for oplevelser endnu større, forklarer den nye turistchef.

- Vores opgave bliver i høj grad at få de forskellige aktører til at arbejde sammen og anbefale hinanden. På den måde vil gæsterne i vores område få en langt mere spændende og alsidig oplevelse, som mange går efter i dag.

Bliver længere

Når større og mindre attraktioner på den måde kan understøtte hinanden, tiltrækker det flere gæster i længere tid.

- Når vi får de mange tilbud til at fungere sammen, bliver Roskilde-området jo en langt stærkere turist-destination. Jo mere spændende der er at se, desto mere vil de besøgende også være tilbøjelige til at blive i længere tid, forklarer Thomas Mahler.

- Vi har et meget stort potentiale, der slet ikke er udnyttet fuldt ud. Her kan vi også drage fordel af at være så tæt på hovedstaden, som jo er den helt store turist-magnet her i landet.

Han ser store muligheder i 'smut-ture' eller 'get-away' på nudansk, dvs at man bare tager et sted hen et par dage.

- Både folk fra resten af Sjælland, København eller Jylland kan absolut være interesserede i at besøge området ved Roskilde Fjord på denne måde.

Mahler vil også lægge vægt på 'bæredygtigheden for klimaet' i tilbuddene, for det lægger et voksende antal turister nu vægt på.

De nære markeder

Coronaen har fuldstændig forandret turist- og rejsemønstret, og selv om epidemien på et tidspunkt stopper igen, regner Thomas Mahler ikke med, at der på ny kommer en international turisme som tidligere.

- Vi kommer til at rejse over kortere afstande og i kortere tid. Derfor gælder det nu om at satse på de nære markeder, først og fremmest Tyskland, hvor folk i høj grad er interesserede i den kombination af natur- og kultur-oplevelser, som vi har. Men folk fra Norge, Sverige og Holland er også interesserede i denne type ferier eller ture.

- Heldigvis er vi også et meget sikkert sted at besøge, og det kommer givetvis også til at spille en vigtig rolle i fremtidens turisme.

Bæredygtighed

Når Thomas Mahler og hans medarbejdere starter på det nye fælles turistkontor, kommer der ikke nogen revolution fra dag et.

- Vi kommer til at fortsætte med det arbejde, der har været udført, og så udvikler vi indsatsen derfra. Selvfølgelig kan vi udrette mere med hensyn til markedsføring og på andre områder, når vi nu samler kræfterne fra tre kommuner, forklarer han

Bestyrelsen i den nye turist-organisation VisitFjordlandet kommer til at bestå af folkevalgte politikere og centrale turist-aktører fra de tre deltagende kommuner.

tk Blå bog

Navn: Thomas Mahler.

Født: 1979 ved Hjørring.

Faderen var skibstømrer og moderen var dagplejemor.

Efter folkeskolen blev Thomas uddannet på Hotel- og Restaurationsskolen i Aalborg.

Arbejdede i flere år i denne branche, bl.a. i Skagen, Aalborg og London.

Tog så en bachelor i rejser og turisme ved Tromsø i Nordnorge.

2009: Kandidateksamen i turisme i Aalborg.

2010: Ansat ved en norsk turistorganisation i København, idet han beherskede de to sprog perfekt.

2018: Ansat som koordinator ved turist-samarbejdet mellem de fire Visit-organisationer i Roskilde, Lejre, Frederikssund og Holbæk.

Fra 2021 samles turisme-indsatsen i større Visit-organisationer, og her bliver Thomas Mahler ny direktør.

I mellemtiden er Holbæk gået ud af samarbejdet, og de tilbageværende tre kommuner opretter VisitFjordlandet, der skal have hovedkontor i Roskilde.

Bor privat i Espergærde med familien, der også består af konen samt to børn på 13 og 9 år.