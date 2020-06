Turbåden Hjortholm er klar til at indtage Roskilde Fjord. Foto: Rederiet Strømma

Ny turbåd er klar til Roskilde Fjord

- Vi tror, vi kan formidle fjorden på denne måde. Nogle af turerne vil være formidlingsture, siger nationalparkchef Anders Bülow og fortæller, at Hjortholm er en træbåd fra 1948, som vil passe godt ind i Roskilde Havn og på fjorden.

Turbåden Svanen nåede at få knap to sæsoner på Roskilde Fjord, men ejerne meldte i april ud, at de fremover ville sejle med Svanen på Limfjorden.