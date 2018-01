Se billedserie BC Catering blev modtager af Roskilde Kommunes CSR-pris, der blev uddelt for anden gang. Logistikchef Jesper Kvolbæk tog imod prisen, som blev overrakt af borgmester Joy Mogensen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Ny triumf for Roskilde-virksomhed

Roskilde - 16. januar 2018 kl. 07:28 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

BC Catering har fået endnu en fjer i hatten, efter at DAGBLADET Roskilde for nylig kunne fortælle, at Roskilde-virksomheden atter var blevet leverandør til Roskilde Festival efter par år ude i kulden.

På årets nytårskur på rådhuset blev BC Catering modtager af Roskilde Kommunes CSR-pris, der blev uddelt for anden gang til en virksomhed, der har vist socialt ansvar. BC Catering blev allerede på sidste års nytårskur fremhævet som en af deltagerne i Åben Skole-samarbejdet, som gav de store folkeskole-elever mulighed for at besøge de lokale virksomheder, og de blev også rost for at tage folk i løntilskud, lærlinge med mere.

Borgmester Joy Mogensen benyttede sin introduktion til prisen til at gøre opmærksom på DAGBLADETs artikel om 33-årige Mads Mortensen, som siden 2009 har været til over 700 jobsamtaler uden at få et job. Han mener selv, at han bliver fravalgt, fordi han mangler fingre og har en pibende stemme.

- Jeg kender Mads, og det er rigtigt, at man lige skal vænne sig til ham. Men derefter opdager man, hvor meget han kan, sagde Joy Mogensen og opfordrede arbejdsgiverne til at gøre det samme med Mads og andre i samme situation.