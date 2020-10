Her i Hvedstrup har borgerne selv taget trafiksikkerheden i egen hånd. En ny trafiksikkerhedsplan skal hjælpe kommunen med at holde retningen på at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Foto: Lars Kimer

Ny trafiksikkerhedsplan: Politikerne vil have den hurtigere end forvaltningen

- Forvaltningen foreslog, at vi ventede med planen, til vi havde uheldsdata for 2020. De kommer først til april. Men da den nationale handleplan for 2021-2030 fra Færdselssikkerhedskommissionen bruger tal frem til og med 2019, så blev vi enige om, at for sammenlignelighedens skyld, så kan vi godt nøjes med at bygge vores plan på tal frem til da. Det betyder også, at vi kan komme hurtigere i gang med de projekter, som så finder vej til planen, siger Jens Børsting (S), formand for plan- og teknikudvalget.