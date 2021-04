Når S-toget en gang kommer til Roskilde, får det endestation ved området øst for den historiske stationsbygning, hvor der nu er parkering. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Ny trafikplan: Bedre tog og veje for Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny trafikplan: Bedre tog og veje for Roskilde

Roskilde - 08. april 2021 kl. 12:07 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Da regeringen torsdag offentliggjorde sit forslag til ny trafikplan for mange milliarder i de næste mange år, var bedre tog og veje til Roskilde-området også med i posen, men langt fra alle de vigtige lokale ønsker er opfyldt.

Folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) fra Gundsømagle var dog overordnet tilfreds med udspillet, som giver en række nye muligheder for bedre transport både til- og fra Roskilde.

Udspillet fra regeringen skal nu forhandles med Folketingets øvrige partier, der har vidt forskellige opfattelser af prioriteringerne.

S-tog til byen

Den vigtigste ændring for Roskilde bliver, at der nu kommer et direkte tog til lufthavnen ad sporene gennem Sydhavnen udenom Valby og København H. Det giver adgang til mange flere fordelings-stationer for de mange pendlere fra Roskilde.

Samtidig skal S-toget skal forlænges fra Høje-Taastrup over Hedehusene til domkirkebyen.

Flere eksperter har talt for, at det skulle blive en vigtig forbedring. Andre frygter, at man så bare skærer ned på de mange regionaltog, der i dag forbinder Roskilde med både Hovedstaden og Vestsjælland.

- Jeg forventer, at der samlet set bliver flere afgange og ankomster til Roskilde, fordi vi fortsat også har regionaltog. Vi har brug for, at de mange pendlere kan komme rundt i hovedstaden, samtidig med at de mange uddannelsessøgende og folk med job i Roskilde kan komme ind til byen fra syd og vest. Det bliver fortsat opfyldt, fortæller Mette Gjerskov.

Bedre motorveje

På vejsiden bliver der også vigtige forbedringer for Roskilde-området.

Først og fremmest skal motorvejen til Frederikssund gøres færdig. Dermed får indbyggerne fra Jyllinge og andre steder i den nordlige del af Roskilde Kommune en hurtigere og lettere vej mod København.

Samtdig forlænges motorvejen helt til Kalundborg. Dermed får Roskilde en stærkere placering på en ny hovedfærdsels-åre på tværs af landet mellem de to største byer København og Aarhus. Denne linje vil blive endnu mere interessant, når der kommer bedre færger og på et tidspunkt en fast forbindelse over Kattegat.

Til gengæld er planen mere svævende, når det gælder bedre vej-forbindelser mod Køge og Ringsted, hvor trafikken allerede i dag er meget større end på mange jyske motorveje.

Tilfreds borgmester

Roskildes borgmeser Tomas Breddam (S) er også godt tilfreds med de elementer, han foreløbig har set af planen:

- Med regeringens udspil bliverder gjort noget ved de udfordringer, som Roskildes pendlere oplever. Vi skal have flere afgange mod København - og her er et tog til Kastrup en god løsning.

- S-tog er også rigtig fint, men først skal vi altså opgradere vilkårene for de mange, som pendler til og fra Hovedstaden men også til og fra den øvrige del af Sjælland, sirger han.

tk