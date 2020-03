Se billedserie Team Glade Børn har fået ny teamchef. Det er manden til højre, Evan Lynnerup, som har valgt at tage over efter Stiig Broby, som for over 10 år siden tog initiativ til cykelholdet.

Ny tour-chef hos cykelholdet Team Glade Børn

Roskilde - 23. marts 2020 kl. 06:33 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det plejer at være teamchef Stiig Broby, der står i spidsen for det lokale cykelhold Team Glade Børn, som de sidste mange somre har sendt en gruppe ryttere på langfart til både Frankrig, Italien og Tjekkiet.

Men i år bliver det anderledes. Efter at holdet i november blev udsolgt på årets tur til Paris, er der kommet ny teamchef. Ny mand i »gult« er Evan Lynnerup, som har været med alle de 10 år, holdet har cyklet.

Arbejder frivilligt Team Glade Børn er ikke en cykelklub og ikke et rejseselskab, men en flok ildsjæle, der ønsker at udfordre sig selv lidt, i et sikkert og sjovt fællesskab.

- I Glade Børn Fonden er vi stolte over på 10. år ikke at have brugt en eneste krone til administration etc. - alle indtægter henføres direkte til det gode formål. Alt arbejde foregår frivilligt. Det vil jeg gerne stå i spidsen for, siger Evan Lynnerup.

Nu arbejdes der i forskellige grupper, hvor alle bidrag har betydning og giver mening. I marts begynder den systematiske træning for rytterne. I påske bliver samtlige dagsetaper gennemkørt og testet.

Det er nu Evan Lynnerup, som står i spidsen for koordinering og planlægning til Årets Tour i uge 29. Rytterne betaler de faktiske udgifter for at deltage, hvor sponsorbidrag fra de lokale går ubeskåret til den gode sags tjeneste.

Samfundsopgave Igennem de sidste 10 år er der ydet betydelige bidrag til børn og unge - og igennem i 2020 planlægger bestyrelsen for Glade Børn Fonden igen at kunne uddele donationer.

I vedtægterne for Glade Børn Fonden står blandt andet, at fonden ikke ønsker at være det offentliges forlængede arm, men gerne i et samarbejde at få fokus på de som trænger og fortjener. Det er ligeledes fondens ufravigelige ønske at følge bidragene og sikre, det giver mening.

Det er fondens opfattelse, at det er en samfundsopgave at sikre hjælp og støtte til alle børn og unge, som trænger hjælp eller er syge. Men der glemmes ofte de pårørende - søskende til syge børn. Ofte kaldt skyggebørn.

I 2019 kastede fonden blandt andet sit fokus på børn, som mistede en forældre - en målgruppe som ofte går forgæves i det offentlige for hurtig indsats, støtte og hjælp. Det er uheldigt og efterlader ofte traumatiske børn.

I Roskilde er der taget aktivt fat i denne problemstilling, helt frivilligt, og dette initiativ støtter Glade Børn Fonden også i 2020. Herudover yder fonden støtte til Roskilde Handi Festival, som er blevet udsat til efteråret.

