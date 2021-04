Skuespilleren Thure Lindhardt debuterer som instruktør med Strindberg-stykket »Frk. Julie«, der har Sonja Richter og Alban Lendorf i hovedrollerne. Andreas Bernitt står for musikken og er også med på scenen. Foto: Emilia Therese

Ny teatersæson: Thure Lindhardts debut som instruktør kan opleves i hans barndomsby

Roskilde - 30. april 2021 kl. 13:47 Kontakt redaktionen

Skuespillerne Thure Lindhardt og Sonja Richter har netop kunnet ses i »Den store premiere« på DR1, hvor de har skullet lære idrætsudøverne Jeanette Ottesen og Patrick Wozniacki at begå sig på de skrå brædder.

Nu debuterer Thure Lindhardt, der er opvokset i Roskilde, som instruktør med August Strindbergs klassiker »Frk. Julie« med Sonja Richter og balletdanseren Alban Lendorf i hovedrollerne. Forestillingen får premiere på Bellevue Teatret i juli, inden den tager på turné i marts-april 2022, hvor den kan opleves i Lynghøj Teatersal den 5. april.

»Frk. Julie« er blandt de mange forestillinger, som Roskilde Teater har på programmet i sæsonen 2021/22, der forhåbentlig byder på væsentlig flere teateroplevelser end i den forgangne sæson.

- Vi vil sent glemme sæson 2020/21! Selv om vi måtte aflyse og flytte mange forestillinger, var der heldigvis også mange, vi kunne gennemføre, og som gav os alle store og uforglemmelige oplevelser. Vi har oplevet stor opbakning fra publikum, og det har i den grad været med til at give os energi til at planlægge en ny sæson. Vi glæder os til igen at kunne sidde i mørket i teatersalen med andre publikummer og opleve de dygtige kunstnere på scenen, siger Lars Olsen, bestyrelsesformand for Roskilde Teater i en pressemeddelelse.

Thure Lindhardt sammen med scenograf Maja Ravn under forberedelserne til »Frk. Julie«. Foto: Emilia Therese

Noget for alle Programmet for den kommende sæson indeholder 40 forestillinger, og billetsalget åbner lørdag den 1. maj klokken otte om morgenen. Billetter købes på hjemmesiden www.roskildeteater.dk

- Det har ikke været nemt at vælge hvilke af årets forestillinger, der skulle til Roskilde. Udbuddet af fantastisk og vedkommende teater er stort! Heldigvis har vi en vigtig rettesnor i en mangeårig og solid erfaring med, hvad roskildepublikummet efterspørger. Samtidig vil vi også gerne udfordre vores publikum med forestillinger, som tager aktuelle og væsentlige temaer op med både smil, tårer og eftertanke. Vi forsøger at ramme så bredt og så mange som muligt og har også et stort fokus på teater for børn og unge, siger Roskilde Teaters administrator Mette Nørremølle.

Programmet kan ses på foreningens hjemmeside, men kan også fås i en trykt udgave, som blandt andet kan hentes på Roskilde Bibliotek.

Grønager Grafisk Bureau har designet brochuren og har valgt et billede fra Det flydende Teaters forestilling »Valkyriens kamp«, der handler om kvindesagsforkæmperen Thit Jensen. Den spiller i Laboratoriet på Musicon den 30. september.

Det kongelige Teater har lavet en teaterudgave af Tina Høegs roman »Tour de Chambre« med Olivia Joof i en af rollerne. Den spiller i Roskilde i efteråret. Foto: Klaus Vedfelt

Guldaldersalen som spillested Roskilde Teater har ikke et eget spillested, men kommer rundt på flere scener i byen, især de allerede nævnte Lynghøj Teatersal i Svogerslev og Laboratoriet på Musicon.

Den kommende sæson byder på et nyt spillested til, som mange roskildensere vil have en særlig følelse for: Guldaldersalen på Zleep Hotel Prindsen. Her kan man blandt andet opleve en anden skuespiller med roskilde-rødder, Caspar Phillipson, som den 14. november gæster med sit »Late Night Show«.

Ifølge Lars Olsen er muligheden for at spille i Guldaldersalen kommet i stand via et frugtbart samarbejde med Jacob Brøllund og Roskilde Kommune om leje af salen. Inden teateroplevelsen kan man nyde en teatermiddag i de tilstødende lokaler til Guldaldersalen, så det bliver en hel teaterpakke.

