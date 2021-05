Ny svømmehal endelig klar til svømmere

Borgerne må dog væbne sig med tålmodighed, for det forventes at tage to-tre uger, mens man skalerer op. Om alt går vel, håber Roskilde Kommune, at svømmehallen kan åbne den 22. juni.

- Det er glædeligt, at vi nu går ind i den sidste fase inden en åbning. Jeg krydser fingre for, at alt går, som vi håber, så vi kan åbne inden sommerferien. Alt afhænger af de kommende ugers tests. Vi går selvfølgelig ikke på kompromis med vandkvaliteten og sikkerheden. Vi skal altså være helt sikre på, at vi tilbyder rent vand til vores svømmere og badegæster, inden vi åbner, siger Martin Lindgreen.