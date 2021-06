Borgmestrene i Roskilde og Egedal, Tomas Breddam (S, tv) og Karsten Søndergaard (V, th), cyklede i front for et følge på Jyllinge-Stenløseruten.

Ny supercykelsti blev indviet en gang til

- Vi står ved den første supercykelsti, der går mellem to regioner - og det er værd at dvæle ved. For sådan rent symbolsk giver det ikke mening, at cyklisme er begrænset til kommune- eller regionsgrænser. Hvis vi skal have flere til at lade bilen stå og bruge cyklen i hverdagen, så skal cykelturen give mening - uanset hvor grænserne er. Og det gør Jyllinge-Stenløseruten i høj grad, siger Tomas Breddam (S), borgmester i Roskilde Kommune.