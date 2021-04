Roskilde KFUM har sikret sig økonomisk opbakning for en række sponsorer til de to kommende sæsoner. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Ny stor sponsor hos KFUM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny stor sponsor hos KFUM

Roskilde - 21. april 2021 kl. 11:38 Kontakt redaktionen

Roskilde KFUM, der i øjeblikket spiller i 2. Division Øst, har sikret sig en stor ny sponsor. Den ekspanderende Roskilde-virksomhed Supporters A/S, giver et stort beløb for de to kommende sæsoner.

Formanden for KFUM's professionelle afdeling Lars -Chr. Brask er særdeles tilfreds:

- For KFUM, der lever af seriøse sponsorer og samarbejdspartnere, er det en naturlig partner, som står for kvalitet og service, når det gælder it-løsninger for virksomheder.

Den professionelle afdeling hos KFUM har desuden indgået partner-aftaler med: John Jensen VVS, Egon Olsen & Søn, Jyske Bank, Grant Thornton, Advokat Per Hald, Sallies Restauranter samt Formue og Investeringspleje. De gælder også for de to næste sæsoner.