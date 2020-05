Ny stenet attraktion dukket op på Bolund

Den var der bestemt ikke, før corona-krisen ramte. Men nu er der dukket en stor og meget vellavet ny attraktion op på natur-attraktionen Bolund lige nord for Risø ved Roskilde. Nogen har lavet en særdeles vellavet og solid labyrint, faktisk to, som er blevet flettet ind i hinanden. Ved du, hvem der står bag, så tøv ikke med at skrive til os på roskilde-red@sn.dk

Bolund er faktisk et privat naturområde, som ejes af Benny og Inge Andersens Familiefond. Ejerne har, trods det, at området er privat, givet offentligheden adgang til området, hvilket rigtig mange benytter sig af.

- Jeg går jævnligt tur på Bolund, og det er første gang, jeg har set den. Den er helt sikkert lavet, imens vi har haft corona. Den er virkelig flot lavet. På nordsiden af »knolden« er der lavet flere hjerter i sten, og nogen har også lavet tekster med sten. På sydsiden er der så disse to sammenflettede labyrinter. Jeg vil tro, at de har en diameter på 10 meter, siger hun.

- Det er et ekstra hyggeligt element i en virkelig flot tur ud i naturen. Jeg tror, at børn med på tur vil nyde at hoppe rundt i labyrinterne. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide mere om, hvordan de er opstået. Det ligner ikke noget, som tilfældigt forbipasserende har stykket sammen over tid ved, at de enkelte familier har lagt nogen sten, siger hun.