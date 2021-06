Arbejdet med at finde et passende UNESCO-besøgscenter i nærheden af domkirken starter nu helt forfra. Foto: Thomas Olsen

Ny start for domkirkens besøgscenter

Roskilde - 16. juni 2021 kl. 05:24 Af Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen

Arbejdet med at opbygge et besøgscenter, der kan leve op til Roskilde Domkirkes status som et af monumenterne for 'verdens kulturarv' hos FN-organisationen UNESCO, starter nu helt forfra. De hidtidige forslag fungerer nemlig ikke

- Vi skal atter undersøge alle mulighederne for en placering i nærheden af domkirken og tale med en række eksperter, der også tidligere har været inde i sagen, siger direktør Morten Højsgaard Thomsen fra Roskilde Museum, der nu også er blevet direktør for den fond, der arbejder for at få skabt besøgscentret.

Fondens bestyrelse har netop haft møde om sin årsberetning og draget sine konklusioner.

- Den sidste plan om at indrette det på loftet hos Byens Hus i det gamle Duebrødre Hospital, viste sig ved nærmere eftersyn at være helt urealistisk. Der ville slet ikke være plads nok til at kunne modtage op mod 200.000 gæster om året, som er et minimumskrav til en seværdighed i denne klasse.

- Den konklusion har vi nu taget til efterretning, og derfor starter vi arbejdet igen med friske kræfter og øjne, forklarer Morten Højsgaard.

Folk fra hele verden

Ifølge ham er der brug for et besøgscenter i en stil og et format, der svarer til domkirkens egen enestående position.

Dels er den kommet på UNESCO-listen, fordi den er et enestående eksempel på en kirke bygget af mursten i Norden, under inspiration fra de berømte katedraler i Nordfrankrig.

Samtidig rummer den også alle de danske konge- og dronningegrave fra 600 år, hvilket er ganske enestående i hele verden.

- Nu vil vi også gå udenfor Roskilde for at hente hjælp til at opføre et besøgscenter, som der er brug for, når vi skal hente turister fra hele verden, forklarer Morten Højsgaard.

Han skal nu rundt og forhandle med forskellige repræsentanter fra staten og andre eksperter, som kan komme med deres ideer og bidrag.

Byggeriet kan kun realiseres med støtte fra forskellige fonde, men disse har hidtil ikke været særligt interesserede, fordi de ikke fandt projekter om en underjordisk udstilling eller en indretning på tage af et gammelt rådhus særlig spændende.

Tæt på domkirken

Før undersøgelserne og konsultationerne går i gang, vil Morten Højsgaard ikke starte nogen debat om, hvor besøgscenteret så kan placeres.

- Men det er oplagt, at det bør placeres tæt på Domkirken og Stændertorvet, så det kan spille sammen med de mange andre spændende indslag, der findes her.

Tidligere i den lokale debat har der bl.a. været forslag om Husarstalden ved Palæstræde, Det Kongelige Gule Palæ ved Stændertorvet og Katedralskolens gamle rektorbolig ved Domkirkepladsen med tilhørende have ved Maglekildestræde.

Inden coronaen for alvor ramte Roskilde og den øvrige verden, var domkirken nået et årligt besøgstal på 160.000, og Morten Højsgaard mener derfor, at tal på 200.000 slet ikke er urealistisk, når gæsterne får langt bedre forhold og information i et nyt besøgscenter.

Han opfordrer alle interesserede roskildensere og andre til at komme med ders forslag og ideer til, hvor sådan et besøgscenter kan placeres.

- Vi vil gerne gøre det til en folkesag her i Roskilde, og man kan skrive til os på:

tk Bestyrelse

Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke har følgende medlemmer.

Formand: Poul Bache, tidligere direktør i Kulturstyrelsen.

Thomas Ravn-Pedersen, redaktør for 'Verdens Bedste Nyheder'.

Per Kristian Madsen, direktør for Nationalmuseet 2008-17.

Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde.

Jette Baagøe, direktør på Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm.

Direktør er lederen for Roskilde Museum, Morten Thomsen Højsgaard.