Ny skolegård i Viby

Det er legepladsfirmaet Elverdal, som har tegnet og skal etablere de nye udearealer til børnene i aldersgruppen 0.-5. årgang. I både farver og former binder designet skolens tre gårdrum sammen, så de fysiske rammer bidrager til at styrke livet på tværs af skole og SFO.

Udeområdet kommer til at byde på nye legeredskaber - et stort klatreanlæg, som kan udfordre motorikken, balancebane, gyngestativ m.m. Men legen vil ikke kun foregå i redskaberne. Her er også plads til at løbe rundt og lege fælleslege, spille bold, køre mooncar eller skate.