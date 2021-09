Ny seniorformand

Den 69-årige Marianne Kargaard er blevet valgt som ny formand for Østsjællands-afdelingen af organisationen Danske Seniorer, som dækker Roskilde, Køge og Ringsted. Her afløser hun byrådsmedlem Torben Jørgensen (SF).

Organisationen arbejder for at skabe aktiviteter for ældre i det lokale område, og Marianne Kærgaard sagde Ja til posten, fordi hun mener at have kræfter til at løse opgaven.