Ny sangskriveruddannelse har åbnet for ansøgninger

14. marts 2021

Nu skal der for alvor stå danske sangskrivere og producere bag de sange, der markerer sig internationalt, og som måske vokser til at blive regulære, internationale hits.

Derfor er en samlet dansk musikbranche gået sammen om at etablere Danish Songwriting Academy, der nu åbner for de første studerende, som vil have en uddannelse i at skrive sange til et kommercielt marked.

Uddannelsen ligger i Vor Frue ved Roskilde, og skolen gør klar til at indrette lokalerne til de nye studerende fra 15. marts.

Hård konkurrence om pladserne Uddannelsen har kun plads til 12 studerende på første årgang, så der bliver efter alt at dømme hård konkurrence om pladserne, for talentmassen er stor og det samme er interessen. Det viser antallet af ansøgninger til en række forskellige sangskrivningscamp de seneste år. Her har arrangørerne normalt modtaget flere hundrede ansøgninger.

- Vi har allerede mange både dygtige og etablerede sangskrivere og producerer i Danmark, og når jeg lytter til de nye talenter, ser jeg et kæmpe potentiale. Vi skal med Danish Songwriting Academy samle talenterne og være med til at professionalisere dem. De skal blive sindssygt dygtige til at skrive musik sammen og samtidig give dem det netværk og den viden, de har behov for, så er jeg sikker på, at vi får endnu flere danske sangskrivere og dermed dansk musik ud i verden, end vi gør i dag, lyder det fra Jan-Erik Stig fra Warner Music Denmark.

Om Danish Songwriting Academy Uddannelsen er toårig og flytter ind i et tidligere plejehjem i Vor Frue ved Roskilde.



Uddannelsen er for ansøgere, som allerede skriver/producerer musik. Der er ingen karakterkrav eller krav om skolegang.



Uddannelsen er brugerbetalt. Det koster 100.000 kr. at gå på uddannelsen det første år og 50.000 kr. det andet år. Den allerførste årgang 2021-2022 får dog 25 pct. rabat.

Kendte undervisere Blandt underviserne på uddannelsen er nogle anerkendte og skarpe, internationale sangskrivere og producere blandt andre Cutfather, Nicki Pooyandeh, Laurell Barker og Autumn Rowe.

24-årige Mathilde Nygaard deltog sidste år på en sangskrivningscamp i Vor Frue, og siden har hun søgt ind på den prestigefyldte svenske uddannelse Musikmakarna, som årligt har mere end 300 ansøgere til 30 pladser.

- Jeg ledte efter en uddannelse, hvor jeg kunne blive endnu bedre til sangskrivning, og hvor jeg kunne blive trænet i at skrive musik i højeste kvalitet til andre. Hvis Danmark allerede havde haft en uddannelse som den her for nogle år siden, så ville jeg have søgt ind der allerede som 20-21-årig, siger Mathilde.

Der er netop åbnet for ansøgninger til Danish Songwriting Academy, og der er ansøgningsfrist mandag den 10. maj 2021. Uddannelsen er støttet af en række danske og skandinaviske musikselskaber og musikaktører.

