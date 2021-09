Ny sal giver museum plads til endnu flere gæster

Roskilde Museum vil gerne være et kulturhus i centrum, og de ambitioner har fået endnu et nøk opad med færdiggørelsen af en ny og moderne foredragssal. Den ligger på husets tredjesal, der på grund af bygningens fortid som sukkerfabrik hedder »Sukkerloftet«. Salen har fået en overhaling og står nu klar som en topmoderne foredragssal og selskabslokale.

- Vi vil som museum gerne være et kulturhus og et sted, hvor mennesker mødes og får oplevelser. Et sted, som er attraktivt at vende tilbage til. Vi vil gerne lave nogle flere ting, der indbyder til, at man bruger Roskilde Museum, og det er den nye sal en del af, siger Morten Thomsen Højsgaard, direktør for museumsorganisationen ROMU, som Roskilde Museum er en del af.