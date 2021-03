Ny regning venter i gammel idrætspark

Hvis tribunen skal sættes forsvarligt i stand, kommer det til at koste langt mere end de 5 mio. kroner, der er bevilget i kommunens budget for 2021.

Især de utætte flade tage over omklædningsrummene i bygningens vestlige side er et problem. Herfra er vandet sivet ned og har lavet betydelige skader på både vægge, fundament og lofter.

Rundt om i hele tribunen er furerne mellem beton-elementer ikke holdt ved lige, så de skal nu også skiftes ud mere eller mindre over det hele.

Rapporten er kun foreløbig og indeholder ikke noget skøn over, hvad en nødvendig reparation i alt vil koste.

Men i de næste års budget-forlig må byrådet sikkert regne med at skulle sætte både 20-30 mio. kroner af for i det hele taget at bevare den gamle tribune.