Ny radikal kandidat: Bor på Slagterigrunden for at bremse bilerne

Helena Tjørnelund er flyttet ind i en lejlighed på Slagterigrunden, fordi der ikke er ret mange biler, og det er let at komme med den offentlige transport. Hun mener, det er et konkret bidrag til at skabe et bedre klima.

Roskilde - 30. juni 2021 kl. 06:02 Kontakt redaktionen

- Jeg er flyttet ind i en lejlighed på Slagterigrunden for at bremse bil-trafikken. Her er det jo bestemt, at der ikke skal være en p-plads til hver bolig, og det er heller ikke nødvendigt, når man bor lige ved siden af en af landets største stationer, hvor der går tog mange gange i timen.

Sådan fortæller den nye radikale kandidat til Roskilde Byråd Helena Tjørnelund. Hun mener, at kampen for den grønne omstillig og et bedre miljø starter med, at man også selv skal gøre en indsats.

- Nu arbejder jeg jo i øjeblikket som læge i København, så det ville være helt fjollet og mere besværligt, hvis jeg brugte bilen for at komme derind, forklarer hun.

- Efter min mening er det også helt forkert, at der stadig er parkerings-pladser på Stændertorvet. Denne fine og centrale plads burde bruges til et mere aktivt byliv med marked og andre aktiviteter endnu flere dage om ugen.

Ren luft i Roskilde

For Helene Tjørnelund er 'grøn omstilling' og bedre kollektiv trafik en absolut top-prioritering. Det er samtidig et af de spørgsmål, hvor hun er uenig med sin mor Jette Tjørnelund, som i øvrigt er spidskandidat for Venstre ved kommunevalget.

Den unge Tjørnelund er i øvrigt veganer, fordi hun mener, at de store besætninger med mange svin samlet på ét sted, giver risiko for virus-spredning.

- Når jeg kommer hjem fra mit job i København, hvor der er høj luft-forurening, kan jeg tydeligt mærke, at vi har mere ren luft her i Roskilde. Det skal vi sætte pris på og udvikle, f.eks. ved at lade el-biler erstatte diesel og benzin.

- Jeg elsker at bo her i Roskilde, fordi der er så gode muligheder for at få en god tilværelse. Det skyldes bl.a. byens store forenings- og kulturliv, der giver os så mange forskellige tilbud.

- Vi har jo alt, hvad man har brug for. Ellers er det også let og hurtigt at komme til København - med toget.

Selv har hun været med til at spille teater siden 10 års-alderen hos amatør-scenen Lo Specchio på Eriksvej.

Imponeret af Fransson

Den unge læge blev radikal tilbage i 2011, da hun meldte sig ind i både RU og moderpartiet efter et valgmøde på sit gymnasium 'amtet'.

- Her optrådte Jeppe Fransson for de Radikale og gjorde det så godt, at partiet også vandt prøvevalget blandt de unge.

- Jeg blev engageret i politik, fordi jeg gerne vil være med til at forbedre forholdene i vores samfund, fortæller Helena Tjørnelund.

- Alle mennesker har jo behov for at kunne blomstre og folde sig ud. Derfor er jeg også interesseret i at gøre noget for det voksende antal unge, der har psykiske problemer og oplever angst.

- Hvis jeg kunne svare på, hvorfor det sker, var jeg vel klar til at modtage Nobel-prisen i medicin. I vores moderne samfund oplever mange unge et stort pres, men der er ikke nogen enkel forklaring, siger hun med et smil.

I sit daglige arbejde som læge, taler hun med mange forskellige slags mennesker. Her henter hun også inspiration til, hvad der måske kan gøres bedre.

- Men vi har brug for at ændre vores livsstil, så det hele bliver mindre stresset og mindre forurenende. Det er en vigtig faktor til at skabe en bedre tilværelse for flere mennesker, fremhæver hun.

Navn: Helena Tjørnelund

Født juli 1993.

Opvokset i Viby, hvor faderen var dyrlæge, mens moderen Jette Tjørnelud er forsker på Risø.

Helena gik ni år på Peder Syv Skolen i Viby.

Derefter tilbragte hun et godt år på en efterskole i Odsherred.

Gik på Amtet (Roskilde Gymnasium)

Har afsluttet medicinstudiet i Aarhus.

Arbejder nu forskellige steder for at fortsætte sin uddannelse som læge.

Håber på et tidspunkt at kunne arbejde i Roskilde på sygehuset eller som praktiserende læge.

Er for kort tid siden flyttet ind i en ny lejlighed på Slagterigrunden ved Køgevej sammen med sin kæreste, der er tidligere bartender og nu studerer på RUC.