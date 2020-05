Maiken Maigaard er ny publikumschef på Vikingeskibsmuseet. Stillingen som publikumschef er også nyoprettet for at skabe bedre sammenhæng mellem museets dele, som er meget spredt i både placering og form, så nogle gæster misser en del af oplevelsen. Foto: Kim Rasmussen

Ny publikumschef stod hurtigt uden publikum

Roskilde - 23. maj 2020 kl. 17:31

Det er gået ubemærket hen under coronakrisen, at Vikingeskibsmuseet har fået et nyt ansigt i ledelsen. Og det endda i en helt nyoprettet stilling.

Maiken Maigaard er blevet ansat som publikumschef med det formål at give gæsterne en bedre samlet oplevelse af museet. Det skyldes, at det kan være svært at skabe forbindelse mellem udstilling, værksteder, sejlads, aktiviteter og café, men der skal Maiken Maigaard nu finde den røde tråd.

Hun tiltrådte allerede i vinter, men nåede ikke at være på museet i mange uger, før det blev lukket ned. Så det meste af tiden har hun været publikumschef uden et publikum.

- Det er både en forbandelse og en velsignelse, siger Maiken Maigaard.

Andre muligheder På den ene side mangler hun at opleve, hvordan museet arbejder med sit publikum, da hun kun har været der i en forholdsvis stille periode. På den anden side giver det mulighed for at lave de store ændringer.

- Jeg tror, det ville have været sværere at komme ind i en velsmurt maskine, men det her giver mulighed for at tænke over, hvad museet kan, og hvad det er, vi gerne vil formidle, siger Maiken Maigaard, der tidligere har været leder af DR's salgsafdeling, hvor hun blandt andet har afviklet begivenheder i DR-regi.

Når hun på Vikingeskibsmuseet skal styrke forbindelsen mellem eksempel vis skibsvragene i hallen og bådbyggeriet på Museumsøen, kan det være så simpelt som at lave en skattejagt for både børn og voksne.

På den måde vil publikum natuligt blive ledt fra Vikingeskibshallen og ud på Museumsøen, hvor det før kunne komme som en overraskelse for nogen, at de to steder er forbundet. Selv i Café Knarr kan mad og formidling forbindes bedre ved, at en ret får navn efter et skib og bliver ledsaget af en tekst om det skibs fortælling.

