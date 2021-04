Ny privatskole drømmer om at kunne åbne i 2022

Allerede om lidt over et år kan der stå en ny privatskole klar i Jyllinge. I et par år har privatskoleinitiativet ulmet, men for en måneds tid siden blev der etableret en bestyrelse for Jyllinge Privatskole, som er klar til at sætte skub i det videre arbejde.