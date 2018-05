Ny præst blev først døbt som 20-årig

Det lå slet ikke i kortene, at 31-årige Randi Rye skulle blive præst, men for tre uger siden blev hun indsat som præst i Svogerslev Kirke.

- Jeg måtte sætte mig ind i sagerne, og så valgte jeg at læse teologi, siger Randi Rye, som er blevet ansat på deltid og skal stå for en tredjedel af de kirkelige handlinger. Derudover kommer hun til at have med børnefamilierne i Svogerslev at gøre.