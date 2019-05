Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ny politipatrulje skal dæmme op for unges udskejelser i Folkeparken

Roskilde - 23. maj 2019

En ny, fleksibel patrulje skal dæmme op for unges udskejelser i Folkeparken i Roskilde, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De unges brug af Folkeparken og andre offentlige arealer skal ikke være til unødig gene for andre borgere i sommerens varme måneder, mener politiet. Derfor tager de nye metoder i brug for at sikre en god sommer for både de unge og andre borgere i Roskilde. De nye metoder er udviklet på baggrund af erfaringer fra arbejdet i parkerne gennem hele sidste år, både her i Roskilde og i andre større byer i politikredsen.

En ny form for patruljering skal hjælpe med, at betjentene kan følge de unge rundt i byen, når de flytter sig for at komme til den »"helt rette fest«.

- Vi har oplevet, at de unge er meget mobile og flytter sig efter, hvor deres venner finder på at slå sig ned for at holde fest. Så i stedet for at lade betjentene stå ved Folkeparken hele sommeren, mens de unge måske bevæger sig til Vigen Strandpark, så lader vi betjentene følge med, siger vicepolitiinspektør John Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Til det vil politiet bruge en mere analyse- og vurderingsbaseret patruljering, som skal klarlægge, hvor de spontane fester vil opstå, siger vicepolitiinspektøren.

Tidligere års erfaringer viser desuden, at inddragelse af de unge har en positiv effekt. Når først de unge mærker, at politiet ikke er til for at genere dem, vil de opleve at et samarbejde er gavnligt, mener

civil forebygger Louise Ness fra Midt- og Vestsjællands Politi:

- Når de unge får noget at skulle have sagt, har det en meget positiv og gavnlig effekt. De unge er kreative og tager ejerskab og ansvar i forhold til problematikkerne, og i politiet kan vi godt få brug for nogen, der kan tænke lidt ud af boksen. Det kan de unge, og derfor skal de selvfølgelig inviteres til dialog, siger hun.

Dialogen med de unge i et mere unge samrådslignende forum skal også ses i den sammenhæng, at de unges tilgang til festmiljøet og deres aktiviteter generelt også kan anvendes proaktivt og præventivt i forbindelse med mange andre aktiviteter.

Hos Folkeparkens Venner er der store forhåbninger for den kommende sæson, som begynder nu, hvor læseferien er startet, men også som en fortsættelse af det gode samarbejde fra sidste år som også viste gode resultater. Folkepark-vennerne har allerede været til flere møder på Roskilde Politistation som opvarmning til årets samarbejde.

- Det vigtigste for mig er, at politiet finder den rette balance mellem jernnæven og dialogen med de unge, fordi det gør en forskel for oplevelsen. De unge skal også have en god sommer, og samtidig skal det være acceptabelt for andre brugere af udendørsarealerne og beboere i Roskilde, siger Karsten Lausten, der er repræsentant for Folkeparkens Venner.

Politiet begyndte den nye patruljering i starten af maj 2019, og vil fortsætte indtil efteråret med at være til stede i byen, når de unge holder fest. Målet er at begrænse mængden af henkastet affald, utryghedsskabende knallertkørsel, larm, musik til væsentlig ulempe, hærværk og andre gener, der kan forekomme ved de unges fester i bybilledet. Politiet vil også indgå i dialog med andre interessenter, der er berørt af de unges tilstedeværelsen gennem sommeren, blandt andet Vigen Strandpark.