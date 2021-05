Ny plan med plads til Senior-boliger i Svogerslev

Øst for Lynghøjskolen findes store grønne områder, hvor der er plads til at bygge nye senior-boliger, så Svogerslev-beboerne kan blive i deres by, når de rykker ud af store parcelhuse.

Salg af et areal i området til boliger kan være med til at betale for landskabsplanen, som byrådet i øjeblikket ikke har afsat penge til, forklarer formanden for udvalget Jens Børsting (S).