Erhvervsforum Roskildes direktør Martin Sattrup Christensen og city manager Henrik Reisby er begge begejstrede over, at det endelig bliver muligt at tilkøbe ekstra parkeringstid i bymidten. Foto: Kim Rasmussen

Ny p-ordning skal mane sejlivet skrøne i jorden

Det er ikke mindst efter ønske fra de handlende, at Roskilde Kommune nu - efter et langt tilløb - indfører betalingsparkering.

Den ny p-ordning gælder for bymidten og sigter på at skabe et bedre flow, som på en og samme tid kan gøre det lettere at finde et sted at parkere bilen, samtidig med at der bliver mulighed for at parkere i længere tid.