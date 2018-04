Ved hjælp af masser af lir fik Drivers? Event mange af de mænd i tale og indgød dem sund respekt for de mange risici i trafikken. Kampagnen er nu løbet helt tør for penge. Foto: Mik

Ny optimisme om kampagne i nød

Drivers' Event og den tilknyttede Drivers' Club eksisterer ikke længere. Trafikkampagnen, der sigter på at få de unge mænd i tale, som har langt større risiko for at komme alvorligt til skade i trafikken, er løbet tøt for penge, men i denne i uge er der blevet tændt et håb om at genoplive aktiviteterne.