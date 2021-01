Alle var glade, da daværende formand for plan- og teknikudvalget, Tomas Breddam, i september 2018 kunne indvi Lyngbækvej syd om Tjæreby. Men ud over at gøre Tjæreby til en by med mindre trafik har omfartsvejen også haft en anden og utilsigtet virkning. Alt for mange kører alt for stærkt, konstaterede politiet. Foto: Roskilde Kommune

Ny omfartsvej ved landsby: 167 blitzet på en dag

Roskilde - 22. januar 2021 kl. 10:52 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

167 blitz, 40 klip og tre betingede frakendelser. Det var politiets nedslående høst efter seks timers fartkontrol torsdag på Tjærebyvej i forlængelse af Lyngbækvej.

Meningen med Lyngbækvej var at lede den gennemkørende trafik uden om Tjæreby, og det har den gjort siden indvielsen i september 2018. Men nogle bilister mener åbenbart også, at omfartsvejen er lidt af en motorvej, for alt for mange kører alt for stærkt på strækningen mellem Køgevej og Tune.

Det konstaterede politiet torsdag efter at være blevet bedt om at komme ud via »bestil en betjent«-ordningen på politiets hjemmeside. Det var nemlig en person, der færdes i området til daglig, som syntes, at farten generelt er alt for høj på Lyngbækvej og Tjærebyvej øst for Tjæreby, og efter at have målt farten i begge retninger gennem seks en halv time - fra klokken 5.30 og frem til frokost - kom politiet til samme konklusion.

Fartmålingerne blev foretaget to steder samtidig med udstyr, der var placeret på en trefod i vejsiden, så bilerne ikke på afstand kunne se politiets ATK-bil. På strækningen er den højeste tilladte hastighed 60 kilometer i timen, men den blæste hver ottende bil på og blev blitzet.

Navnlig bilisterne i retning mod Tune kørte alt for stærkt. I østlig retning passerede 746 biler i løbet af morgenen og formiddagen, og 130 blev blitzet, fordi de ikke overholdt hastighedsbegrænsningen. Det er mere end hver sjette bil. Ud af de 130 bilister kørte 33 så stærkt, at de får et klip - og to bilister blev målt til at køre henholdsvis 100 og 102 kilometer i timen. Det indbringer dem ikke blot en bøde på 2500 kroner, men udløser også en betinget frakendelse af kørekortet.

I den modsatte retning, fra Tune mod Køgevej, passerede 575 biler. Her blev »kun« 37 bilister blitzet svarende til en ud af 16. Syv bilister kørte til et klip, og en bilist fik en kedelig førsteplads som dagens hurtigste bilist med en fart på 103 kilometer i timen, så også han kan se frem til at skulle op til en kontrollerende køreprøve for at beholde kørekortet.

Resultatet af torsdagens fartmåling er så nedslående, at Tjærebyvej og Lyngbækvej er kommet på listen over strækninger, hvor der også i fremtiden vil være fokus på at gøre en særlig indsats for at få farten ned.

