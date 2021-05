Både biler og cyklister får en mere sikker rute, når den nye udkørsel med trafiklys fra Møllevej til A6 bliver færdig.

Send til din ven. X Artiklen: Ny og bedre udvej for Jyllinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny og bedre udvej for Jyllinge

Roskilde - 27. maj 2021 kl. 04:49 Kontakt redaktionen

Beboerne i hele den nordlige del af Jyllinge får snart en ny og bedre udvej til at slipppe ud af byen uden at skulle ind gennem centrum, når Møllevej åbnes ud til A6 med et nyt trafiklys.

Byrådet gav onsdag en ekstra bevilling på 3 mio. kroner til det store projekt, der koster i alt 30 mio. kroner, og som snart bliver færdigt.

Formanden for Plan- og Teknik Udvalget Jens Børsting (S), forklarede, at pengene kan hentes fra et andet projekt, der kan gennemføres for færre penge end nødvendigt.

Beslutningen var en god anledning for en række af medlemmerne i Roskilde Byråd fra Jyllinhge til at glæde sig over, at denne trafik-forbedring nu endelig kan gennemføres efter mange års kamp.

En hilsen til Poul

Gundsøs tidligere borgmester Evan Jensen kunne fortælle om, hvordan forslaget tidligere var blevet bremset af Vejdirektoratet, der mente, at en ekstra udkørsel ville ramme trafikke på A6.

Mogens Hallager (K) forklarede, at det vil være en lettelse for hele Jyllinge, når alle bilerne fra den nordlige del ikke længere skal ned gennem byen for at komme væk.

Claus Larsen (S) glædede sig ligeledes og sendte en hilsen til sin sygemeldte kollega, viceborgmester Poul Andersen, som også har kæmpet for denne sag i mange år.

Efter de mange positive bemærkninger kunne byrådet godkende den nødvendige ekstra bevilling uden mere vrøvl.

tk