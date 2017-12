Formand for KulturCosmos, Rita Thorsen (tv) og kulturhusleder, Caroline Stokholm Clemmensen viser, hvordan rummet i KulturCosmos virker meget større efter en mindre ombygning. Her er der blandt andet fjernet to mindre vægge, så nu er der plads til flere, når der er koncerter eller arrangementer i huset. KulturCosmos har fået en ny musikprofil, så der skal nok blive brug for pladsen. Foto: Britt Nielsen

Ny musikprofil: KulturCosmos sætter fokus på leg, unge, det skæve og det folkelige

Musik har der nu hele tiden været i KulturCosmos, men der er blevet sat nogle flere ord på. KulturCosmos kalder sig fremover et kulturhus med en stærk musikprofil. For KulturCosmos er andet end musik, og det er heller ikke meningen, at KulturCosmos skal være et stort spillested. Alligevel får musikken lov til at slå nogle toner an.