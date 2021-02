Ny musik på vej fra rocktrio med Roskilde-forsanger

Først kommer der en ny single »Morgenstjerner« fredag den 19. februar, og den bliver fulgt op af et nyt album med titlen »Ikke bange for at dø, men rædselsslagen for at miste livet« til april. Det er bandet Fribytterdrømme med forsangeren Lau Ingemann Vinter Pedersen fra Roskilde, der står bag musikken. Med i bandet er også Tobias Smith Agger og Felix Corrigan Suneson, der blev dannet i 2011.