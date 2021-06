Se billedserie Jakob Caspersen foran købmandsgårdens kolonialbutik i Ringstedgade.

Ny museumsleder vil skabe: Liv i den gamle købmandsgård

Roskilde - 02. juni 2021 kl. 06:44 Af Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen

- Vi skal skabe en oplevelse, så vore besøgende nærmest kan lugte, smage og se livet i den gamle Lützhøfts Købmandsgård i Ringstedgade.

Såden forklarer den nye leder af den historiske institution, museumsinspektør Jakob Caspersen, der ønsker at tiltrække langt flere gæster og få vist denne vigtige del af Roskildes historie.

- I byen var der vel op mod 10 store købmandsgårde, som stod for den vigtige udvekslinge mellem land og by. Men Lützhøft er utroligt godt bevaret, og derfor var det godt set af Roskilde at skabe et museum her.

- Dengang kom bønderne jo agende ind til byen med deres hestevogn for at sælge korn og andre produkter. Måske havde de også andre ærinder i købstaden, men ellers kunne de sætte sig ind på 'Café Stok' ved siden af og blive beskænket.

- Imens læssede købmandsgårdens folk så deres vogn med foderstoffer og andre varer, også fra kolonial-butikken. Hvis de havde fået lidt rigeligt på cafén, bandt gårdskarlen dem fast til vognen, og så fandt hesten selv hjem, beretter Jakob Caspersen.

En stor husholdning

Købmandsgården var et helt minisamfund med op mod 20 ansatte i storhedstiden.

Købmanden og hans familie boede selv i forhuset, hvor der nu er ejendomshandel. Tjenestepiger og lærlinge boede oppe under taget, mens gårdskarlen, der havde en vigtig funktion, fik egen bolig over kolonial-butikken.

- Hele to mand var ansat til at gå oppe på loftet i den store magasinbygning og vende kornet, så det ikke lå og brændte sammen, beretter den nye museumschef.

Købmandsgården stod for meget transport med varer ud til kunderne eller afskibning fra Roskilde Havn.

Derfor havde den sin egen kusk ansat, og der var op mod 10 heste opstaldet i den bageste del af gården. Her holdt man også høns og nogle grise, som var med til at sikre føden for det store folkehold året rundt.

Fra kolonierne

Kolonialforretningen havde fået sit navn, fordi mange af de mere sjældne varer, som kunderne kunne få her, kom fra datidens kolonier, der hørte under forskellige europæiske stormagter som England, Frankrig eller Holland.

Disse varer blev fremstillet under ufatteligt slid af koloniernes indfødte, Det gælder f.eks. kaffe, kakao, the, rørsukker, peber, nelliker, karry, safran osv. - som altsammen kunne købets hos Lützhøft og hans efterfølgere.

- Nu glæder jeg mig til sammen med de øvrige medarbejdere at kunne udvikle dette sted, så mange flere mennesker i Roskilde-området på ny får lyst til at kigge ind til os, fordi der hele tiden er noget at se på.

- Vi ligger jo ved siden af slagteri-museet, hvilket kun gør det endnu mere interessant at besøge dette enestående sted, forklarer Jakob Caspersen.

Blå bog

Navn: Jakob Caspersen.

Født: 1987 i Løgumkloster, hvor

Faderen var dyrlæge

Gik 10 år i folkeskolen og tog derefter to år på efterskole.

Student fra Tønder Gymnasium.

Læste så Historie samt Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet.

Efter sin eksamen har han bl.a. arbejdet i museet på Sønderborg Slot.

Dernæst på Københavns Bymuseum, hvor han var med til at gennemføre flytningen til det gamle Overformynderi

Var i en periode også på Teknisk Museum i Helsingør og Industrimuseet i Frederiksværk.

I 2020 kom han til rockmuseet i Roskilde og var med til at udvikle udstillingen om Festivalen gennem 50 år.

Fra 1. maj 2021 leder af Roskilde Museums afdeling i Lützhøfts Gård og Håndværkermuseet i Ringstedgade.

Bor privat i København ind til videre.

Købmandsgården

Købmandsgården blev skabt i 1892 af Emil Lützhøft, der indrettede en række eksisterende bygninger og skabte et stort magasin i baggården ved at udvide et gammelt bageri.

Efter hans død i 1903 blev købmandsgården overtaget af den kun 24-årige Chr. Pedersen, der netop havde arvet og derfor kunne etablere sig med en så stor virksomhed.

I storhedstiden arbejdede op mod 20 mennesker i firmaet. Dels med at sælge varer i kolonialbutikken, og dels inde i gården, hvor man handlede med både korn, foderstoffer, kul og koks samt mange andre varer.

Chr. Pedersens søn og svigerdatter drev købmandsvirksomheden helt op til 1979, og efterhånden var den nærmest blevet til et arbejdende museum.

Derefter blev bygningerne overtaget af kommunen, hvor fremsynede folk kunne se den helt enestående mulighed for efter en nødvendig istandsættelse, hvor indretningen blev ført tilbage til 1920'erne, at skabe et autentisk købmandsmuseum i noget, der var så velbevaret .

Senere er Børge Dahls Håndværkermuseum med gammelt autentisk værktøj også flyttet ind i den store magasinbygning. Han var 2. generation i den daværende Ledreborg Tømmerhandel, konservativt medlem af byrådet og far til den senere Venstre-borgmester Bjørn Dahl.

I fremtiden får museet igen udvidet sine åbningstider, der nu bliver 12-16 tirsdag-fredag og 10-14 lørdag.