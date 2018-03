For et par år siden holdt Roskilde Mountainbike Klub arrangementet »Bike and Beer« på Musicon. Nu går FysioDanmark Roskilde og bryggeriet Mikkeller sammen om »Ølbeholdet«, der kombinerer løb og øl. Målet er at få flere mænd op fra sofaen. Foto: Mik Foto: Mik

Ny løbeklub lokker med øl

Roskilde - 10. marts 2018 kl. 09:31 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drik en kold bajer og tab et par kilo på vægten. Sådan lyder det i et nyt sundhedskoncept, Ølbeholdet, som er et samarbejde mellem bryggeriet Mikkeller og FysioDanmark Roskilde.

- Vi bliver nødt til at eksperimentere med den måde, når vi taler sundhed i Danmark. Den danske mand dør alt for tidligt, og man bliver nødt til at bruge nogle anderledes redskaber.

Så klar lyder meldingen fra Niels Honore, partner i FysioDanmark Roskilde. Omdrejningspunktet er hans bog »Altæderens guide til en sundere hverdag«, som på baggrund af nyeste viden omkring mænds sundhed tager fat i emnet med tyk humor og en anderledes sundhedsretorik for på den måde at få den danske mand til at reflektere lidt over egen adfærd og forhåbentlig blive en smule sundere.

Niels Honore understreger dog, at det ikke kun skal være en løftet pegefinger, men ligeså meget handle om at ruste mænd.

- Hvis du bare er interesseret i øl, så er du også meget velkommen. Det er bedre at komme ud til os end at hænge hjemme i sofaen. Hvis det starter med en gåtur, så er det fint, og hvis du har ondt i ryggen, så finder vi ud af det. Der er ikke nogle begrænsninger, alle mænd kan være med, siger han.

Det første ølbehold starter i Roskilde mandag den 9.april. Derefter skal ideen spredes til resten af landet de kommende år.