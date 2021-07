Se billedserie Kenneth Hansen fra Stevns har fuldt blus på Scaniaen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Ny legeplads til de store legebørn

Roskilde - 12. juli 2021 kl. 14:53 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

For RC Truckteam var det dårlige nyheder, da det gamle gartneri på Køgevej ved Tjæreby blev solgt. De nye ejere opsagde nemlig i 2019 lejekontrakten på det store drivhus, som RC Truckteam havde boltret sig i siden 2004, og dermed måtte klubben også sige farvel til Danmarks første og største miniby, som medlemmerne havde bygget op gennem alle årene - og ikke mindst brugt som rammen for medlemmernes hobby: At køre med fjernstyrede biler.

Læs også: Minitruckere søger tag over hovedet

Opsigelsen kastede klubben ud på »boligmarkedet.« Ønsket var at finde et sted i Roskilde-området, gerne en stald eller lignende, og gerne et sted, hvor klubben kunne være nogenlunde sikker på ikke at blive smidt ud de næste mange år og dermed også slap for at starte forfra med en bygge en ny by til at lege i.

Positiv Svendsen Det ønske er nu blevet opfyldt, for i weekenden kunne RC Truckteam holde åbningstræf i sine nye rammer, som er en buehal i Snoldelev.

- Den fandt vi frem til, da vi kom i kontakt med Erik Svendsen fra Smedegaarden, som var meget positiv. Hallen har været brugt til landbrugsmaskiner, men han har ikke brug for den længere, og her kan vi blive så længe, vi betaler huslejen, siger Casper Pedersen, som er formand for RC Truckteam.

Tingene faldt i hak for halvandet år siden, hvorefter klubben selv har shinet det indvendige op og bygget en ny by op.

På grund af corona har det taget længere tid, end nogen havde håbet på. Til gengæld er glæden ved endelig at kunne tage det i brug tilsvarende større.

Hvor mange timer, der er lagt i det, er der ingen, der tør gætte på - og slet ikke fortælle konerne! - men det, der er kommet ud af det så langt, ser rigtig godt ud.

- Vi startede med at sætte os ned og snakkede om, hvad vi gerne ville have og lavede en grov skitse ud fra det, og så kom tankerne om en bane med en boks med 12 ton jord i midten, og siden er det gået slag i slag, siger Casper Pedersen.

Pinupper og fragtcentral Og sandkasse er der for alle pengene! Lige midt i hallen, hvor gravemaskiner, gummigeder, bulldozere og andre »store« maskiner - så store, som de nu engang er, når de er bygget i 1:14 eller 1:16 - i ét stort mylder graver jord og sand og læsser det på lastvogne, som kører det væk og læsser det af et andet sted.

Rundt langs væggene i hallen er der brede borde med et hav af andre aktiviteter. Der er vejarbejde, hvor der er ved at blive lagt rør ned i vejen, der er materialegård, tømmergård, tankstationer, og der er dækværksted, og hvor man end vender blikket hen, er der ikke sparet på detaljerne. I værkstedet, fx, hvor der både er lift og grav, er der pinuppiger på væggene, donkrafte, en tønde til spildolie og en termokande og en kaffekop på drejebænken.

- Vi har også planer om at lave en fragtcentral, hvor man kan få udleveret fragtbreve, som man skal aflevere, når man er kommet frem til bestemmelsesstedet med det læs, man skal køre med, siger Casper Pedersen.

Udendørs Byen langs væggene er forbundet med broer ind til den store sandkasse i midten, så bilerne frit kan bevæge sig rundt i hele landskabet.

De kan sågar køre ned i guldniveau, hvor der også er veje under bordene, og det stopper ikke der, for der er nemlig også planer om at inddrage et areal uden for hallen, så minibyen kan få et helt nyt kvarter derude til brug om sommeren.

Det er fremtidsmusik indtil videre, men med den energi, RC Trucks 27 medlemmer har lagt i byggeriet, er det kun et spørgsmål om tid, før man vil kunne se modelbilerne køre med grus under åben himmel i Snoldelev Hovedgade.

Til mindste detalje På indvielsesdagen var der tæt trafik på banen, for der var mange besøgende fra andre klubber, der kiggede forbi, og bilerne funklede.

- Man kan godt se, at det har været corona, og at folk har haft god tid til at sidde derhjemme og bygge, konstaterede Torben Rødkjær fra Albertslund, som er et af RC Truckteams egne medlemmer.

Og bilerne er virkelig imponerende. Alle har elmotor, nogle med tretrins gearkasse, andre med udveksling, og gravemaskinernes arme har ægte hydraulik. Og i det ydre er ingen detalje sparet. Bemalingen er en tro kopi af den ægte vare, som vognmændene sender ud på landevejene, og i det tekniske er der bakkealarm, startmotorlyd, og kabinelys, når man åbner døren - sågar lys i instrumentbrættet!

Torben Rødkjær styrer vejhjælpen, sin Volvo FH16, som så let som ingenting kunne trække en hovedvogn tilbage til værkstedet, når der var behov.

Andre kørte med stykgods eller bigbags, og atter andre med kolonialvarer. Uanset hvad blev der bakket og drejet og kørt slalom mellem hinanden til den store guldmedalje, mens folkene, der stod ved styrepindene, gav hinanden en gang røg, for det kan man blandt gode legekammerater.

