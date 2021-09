Se billedserie John Wahl har været officer i Frelsens Hær i 37 år og er nu leder af afdelingen i Roskilde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ny leder vil åbne Frelsens Hær op med friske idéer

Roskilde - 11. september 2021 kl. 17:50 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Frelsens Hærs lokale afdeling i Roskilde, der har adresse på Bredgade, stod i en periode uden en egentlig leder, men i slutningen af marts i år flyttede den nye leder ind i tjenesteboligen oven over korpsets lokaler i stueetagen. John Wahl hedder den nye mand på posten, og han har allerede fået sat skub i arbejdet med at shine afdelingen op, hvor især genbrugsbutikken har fået et pift.

- Det, syntes jeg, at den trængte voldsomt til. Der var vandskurede vægge og koboltblåt træværk fra 80'erne, så det var rigtig fint, at vi også ved frivilliges hjælp fik malet derinde, fortæller John Wahl.

Vægge, lofter og træværk i butikken er dermed blevet nymalet, mens der er ryddet ud i interiøret og kommet en ny disk ind. Tjenestelejligheden blev nyrenoveret, inden John Wahl flyttede ind, og både butik og kirke er altså under udvikling.

Der er flere tiltag i gang på adressen på Bredgade, hvor malerpenslerne især har været taget flittigt i brug. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Erfaren og berejst Men hvem er så den nye mand i spidsen? John Wahl er født i Thisted, men har været vidt omkring i Danmark og besidder mangeårig erfaring inden for korpset, som han i 37 år har været officer i. Inden for sin familie udgør han tredje generation i Frelsens Hær, og som barn flyttede han derfor ofte rundt med sine forældre. Som voksen har John Wahl selv været leder på flere lokale afdelinger.

- Så jeg har boet alle mulige steder i kongeriget Danmark og er vant til at flytte rundt, siger han og anslår, at han har boet mellem fire og seks år hvert sted.

John Wahl har før været ansvarlig for børne- og ungdomsarbejdet på nationalplan samt været ansvarlig for alle menighederne som programchef. I dag er han ud over at være leder i Roskilde desuden personalechef for organisationen med arbejdsplads i København, hvor han også boede, inden han flyttede ind i tjenesteboligen tidligere på året. Selvom han må pendle til tjansen i hovedstaden, har han fået et godt øje til Roskilde.

- Jeg skulle i starten lige vænne mig til, at butikkerne lukker lidt tidligere. Men der er et andet pulslag, og det er en smuk by og et dejligt sted, siger han.

Også mødelokalet, hvor der om søndagen er gudstjeneste, har fået et pift - blandt andet med nye stole. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Friske tiltag Også John Wahls datter og svigersøn er del af Frelsens Hær, og parret var faktisk ledere for Roskilde-afdelingen indtil sommer sidste år. De ville gerne prøve at appellere endnu mere til nye gæster, yngre generationer og familier. Samme tankegang har John Wahl, og der pønses på flere tiltag.

Selvom det endnu ikke er muligt at åbne op for kaffestuen, hvor folk i den almindelige åbningstid kan komme og hygge sig i lokalet ved siden af genbrugsbutikken, vil både den og butikken nemlig som noget nyt holde åbent om formiddagen den første lørdag i hver måned. Og det er ikke nødvendigvis kun den ældre generation, som kigger ind.

- Første gang vi åbnede efter sommerferien med balloner og flag, kom der rigtig mange unge studerende ovre fra gymnasiet og de andre institutioner heromkring. Jeg tror nok, at de første 25 unge var inde og få en forfriskning, fortæller John Wahl.

Udover at holde lørdagsåbent arrangeres der loppemarked den 18. september, mens efteråret vil byde på et nyt søndagscafé-koncept, som én søndag om måneden i stedet for den faste gudstjeneste skal danne rammen om foredrag og musikindslag. Planen er, at der i fremtiden også vil blive lavet nyt handicaptoilet ved mødelokalet, ligesom der skal ses på kontor, eventuelle ombygninger og den udvendige vedligeholdelse af hus og tag.

Nargis Khanum (tv.) og Rie Hagmund-Hansen er to af de frivillige, der hjælper til i Frelsens Hærs genbrugsbutik. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Frivillige hænder Flere spejle i butikken og et par reoler til porcelæn er blandt nogle af de andre småting, John Wahl håber at få sat op, så der er godt med bolde i luften. Men arbejdet kræver også ildsjæle.

- Det er frivillige, som står for alt sammen, og der er altid brug for flere hænder. Det er til alt lige fra at luge ukrudt til at være julemand til jul. Vi mangler også nogle til kaffestuen, så den kan holde åbent, og flere til genbrugsbutikken. Der er altid noget, siger John Wahl.

Derfor er opfordringen også klar, skulle man - ung som gammel - have lyst til at hjælpe til.

- Der er brug for nogle nye, der kommer til, og derfor lukker vi også op og er udadvendte og åbne. Så hvis der blandt læserskaren er nogle, som kunne tænke sig at give en hånd med, kan de bare kontakte mig, siger John Wahl med et smil.