Ny leder af ungdomsskolen vender hjem til Roskilde

Det var en gammel aftale, som Lasse Holten Preisler havde indgået med sig selv, der gjorde, at han siger farvel til jobbet som leder af Kalundborg Ungdomsskole for at blive ungdomsskoleleder i Roskilde, hvor han i forvejen bor.

- Da jeg flyttede til Roskilde, lavede jeg den aftale med mig selv, at hvis jobbet som ungdomsskoleleder her i byen nogensinde blev ledigt, så ville jeg søge det, siger han.

Det gjorde det så, og det gjorde han så - og fik det. Derfor er han nu blevet leder af Roskilde Ungdomsskole, hvor han afløser Mogens Lerbech, som er gået på pension efter at have haft jobbet siden 2001.

Dermed er Mogens Lerbech ganske typisk for standen: Ungdomsskoleledere er ikke kendt for at løbe af pladsen i utide, og det havde Lasse Holten Preisler, der bor på Knudsvej, egentlig heller ikke tænkt at gøre i Kalundborg. Men nu var chancen der, og en aftale er en aftale.