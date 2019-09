Sikringsprojektet i Jyllinge Nordmark, som håndterer både vand fra Roskilde Fjord og fra Værebro Å, ligger stille. Nu kommer projektet ind under den nye kystsikringslov. Foto: Roskilde Kommune

Ny kystbeskyttelseslov: Den redder Jyllinge-projekt fra årelang proces

Roskilde - 10. september 2019 kl. 14:20 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jyllinge Nordmark: Med meddelelsen om, at alle tilladelser, som bygger på den af Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendte VVM til sikring af Jyllinge Nordmark, også er ugyldige, så kommer projektet, som skal sikre 468 husstande i Jyllinge Nordmark og i Tangbjerg i nabokommunen Egedal nu ind under den nye kystbeskyttelseslov.

Det var en lov, hvor Roskilde Kommune var en af dem, der pressede allermest på for at få en komprimeret og simplificeret ansøgningsproces. Det kommer nu projektet til gavn.

- Vi havde ikke regnet med, at det var os, der kom til at teste den nye kystsikringslov, når man ser på, hvor meget vi har været igennem med den gamle, men det ser unægteligt sådan ud, siger formand for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui (S).

Det gode ved den nye lov er, at der er én tilladelse, én klagemulighed og én afgørelse.

- Det betyder faktisk, at vi med det benarbejde, vi gjorde med den nye lov, nu redder os selv. Derfor vil jeg også sige til beboerne i Jyllinge Nordmark, at det er min klare forventning, at denne ændring med, at vi nu kommer under den nye kystsikringslov, ikke skubber tidshorisonten, siger Karim Arfaoui.

Det er stadig kommunens vurdering, at efter en otte ugers offentlig høring af miljøkonselvensrapporten (VVM) vil tilladelsen kunne meddeles først i det nye år, hvorefter der er en fire ugers klagefrist. Herefter har Miljø- og Fødevareklagenævnet maksimalt seks måneder til at behandle eventuelle klager, hvilket vil sige, at en afgørelse falder ikke senere end omkring 1. august 2020.

Falder ja'et så sent, så er det uklart, om projektet kan være færdigetableret i 2020

Måske anlægslov

Der arbejdes dog stadig fra kommunens side på at få folketinget til at vedtage en anlægslov. Det »skønne« ved den løsning er, at den ikke kan påklages.

- Meldingen fra ministeriet er, at der bliver sat ressourcer af til at arbejde på en anlægslov, og jeg har personligt talt flere gange med den nye minister om emnet, som optager hende. Vi er enige om, at der skal gøres de tiltag, der er nødvendige for at få realiseret projektet hurtigst muligt. Lige nu arbejder ministeriet og vi på at finde ud af, hvad de tiltag så er, for ministeriet har også luftet et par andre muligheder, som vi p.t. ser på, siger Karim Arfaoui.