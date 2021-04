Region Sjælland og Falck har sat et kviktestcenter op tæt ved RUC?s hovedindgang på p-pladsen P2.(Foto: Jan Partoft)

Ny kviktest klar ved RUC

Trekroner har fået et nyt kviktestcenter for corona ved RUC i form af et telt ved parkeringspladsen P2 tæt ved hovedindgangen til RUC.

Testcenteret skal blandt andet bruges til at teste de mange studerende fra RUC og Absalon, der igen må møde fysisk frem til studiet.