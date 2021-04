Ny krimi byder på skuddrama ved domkirken

Roskilde er kamppladsen i forfatteren Martin Holmslykkes netop udkomne roman »Frejas tårer«, der er tredje og sidste del i hans Freja-trilogi. De første to bøger i trilogien, »Frejas blod« og »Frejas vinger«, blev begge valgt som lytterfavoritter på eReolen i 2020 og handler om to religiøse grupper, der har ligget i krig med hinanden i generationer.

Der er samtidig tale om en kønskamp, for de to grupper er henholdsvis en hemmelig kvindeloge af asatroende og en kristen mandesekt, som skyer ingen midler for at nå deres mål.