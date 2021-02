Se billedserie Sådan ser DSB?s udspil til en køreplan for 2022 ud. Planen skal godkendes af staten og af BaneDanmark, inden den er endelig. Det bliver den først til september. Største nyhed er, at seks stationer på Sjælland får et direkte tog til Københavns Lufthavn.

Ny køreplan: Mere Næstved og Helsingør, mindre Holbæk og Slagelse

Roskilde - 27. februar 2021 kl. 08:01 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

DSB har spillet ud med sit forslag til en køreplan for 2022, og der er flere ændringer for de lokale pendlere.

Flest ændringer er der for pendlerne i Viby/Borup. Den største ændring er nok, at man ikke længere kan tage et direkte tog til Sorø og Slagelse. Det har pendlerne i de to byer ellers været vant til. Men det stopper, og fremover skal der skiftes i Ringsted for at komme til de to byer.

Derimod lægges de to stationer ind på en strækning, som begynder i Næstved og slutter i Helsingør. Det er nyt for pendlerne fra de to byer, at de nu kan køre direkte til Næstved og Helsingør - og i øvrigt alle andre stoppesteder på kystbanen nord for Nivå samt Glumsø mellem Næstved og Ringsted og Hellerup lige nord for København.

- Det er vores samlede vurdering, at denne omlægning vil gavne flere pendlere, end der vil være pendlere, som føler, at de mister noget. Det er klart, at har man været vant til et tog direkte til Sorø eller Slagelse og nu skal skifte i Ringsted, så er det da en ændring, siger talsmand for DSB Tony Bispeskov.

Sparer fire minutter I Viby og Borup mister man også den direkte forbindelse til Hedehusene, men det betyder samtidig, at man fra de to byer fremover vil komme fire minutter hurtigere til Hovedbanegården.

- Det at toget ikke stopper i Hedehusene lagt sammen med, at vi skifter diesellokomotiver ud med nye elektriske lokomotiver, som kan accelerere hurtigere gør, at vi finder fire minutter på strækningen.

Fire minutter lyder måske ikke af meget, men pendler man fx 220 dage - det fulde antal arbejdsdage ifølge Skat - om året til Hovedbanegården, så skal man bruge over 29 timer mindre i toget på et år, eller 40 minutter mindre om ugen.

Turen til Næstved bliver ni minutter kortere og turen til Slagelse fem minutter længere.

Fra Trekroner til Trekroner vil også opleve ændringer. På negativsiden vil der ikke længere være direkte tog fra Trekroner og til stationerne på strækningen Holbæk/Kalundborg. Der skal pendlerne i fremtiden skifte i Roskilde.

Til gengæld, som beskrevet på forsiden af avisen, vil pendlerne fra Trekroner kunne køre direkte i lufthavnen og, ligesom Roskilde og Viby/Borup, kommer Trekroner med på det tog, som standser i Hellerup og alle stationer fra Nivå og til Helsingør.

Trekroner bliver også forbundet direkte til Glumsø/Næstved og får lidt færre tog direkte til Slagelse/Sorø.

Stort ønske opfyldt Endelig er der ændringerne for Roskilde Station, og her overlades ordet til Danny Pedersen, medlem af styregruppen for Roskilde Pendlerklub, for det kan være svært at overskue.

- Den største ændring er helt klart toget til lufthavnen. Vi havde først regnet med, at det kom, når Ny Ellebjerg Station var bygget færdig, men at vi får det nu er et stort ønske, som går i opfyldelse. Samtidig ærgrer det mig, at Viby/Borup ikke er kommet med på toget til lufthavnen, for jeg ved, det er et lige så stort ønske hos dem. Faktisk høster vi frugten af en kamp de har kæmpet, siger Danny Pedersen.

Roskilde får fire tog op mod Helsingør, hvoraf to af dem starter i Roskilde.

- Noget af det væsentligste i forhold til Helsingør er, at vi får et pendlerlyntog til Helsingør, hvilket vil sige, at vi får en meget hurtig mulighed op ad Kystbanen, siger Danny Pedersen.

Der vil fortsat være 11 afgange i timen fra Roskilde til hovedbanegården.

DAGBLADET har forsøgt at få kommentarer fra områdets tre pendlerklubber, men i Trekroner er tidligere talsmand Steen Uffe Tommerup flyttet til Odsherred, og der er ikke fundet en ny. I Viby har det ikke været til at komme i kontakt med talsmanden for Borup/Viby.