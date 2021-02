Den nye butik med Tvis-køkkener rykker ind i den østlige halvdel af den store tomme forretning i Støden, hvor der tidligere var bl.a. pool-center og natklub. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Ny køkkenbutik åbner midt i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny køkkenbutik åbner midt i byen

Roskilde - 25. februar 2021 kl. 09:08 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

En ny køkkenbutik med mærket Tvis skal flytte ind i Fællesbageriets store ejendom i Støden fra 1. september.

Lokalerne blev oprindelig indrettet til en forretning fra Hovedstadens Brugsforening og har siden huset Daells Varehus samt en stor natklub, der lukkede for nogle år siden.

Derefter har det store butikslokale ikke været brugt, indtil køkkenforretningen nu lejer halvdelen med 480 kvm.

- Vi får en city-butik med en attraktiv placering i Bymidten, siger kædens chef Per Sander.

- I andre byer har vi med succes placeret butikker i bykernen, hvor forbrugerne i forvejen shopper og naturligt også søger køkkeninspiration. Det gælder bl.a. i Vejle, Holbæk og på Østerbro, hvor Tvis Køkkener ligger i cityområder - side om side med cafeer, specialforretninger og livsstilsbutikker på travle strøg fremfor, forklarer Per Sander.

To erfarne folk

To erfarne køkkenfolk og tidligere kolleger, Tobias Friedrichsen og Peter Arnt, skal som partnere stå for den nye køkkenbutik i Støden.

- Gennem længere tid har vi talt om at investere i en fælles forretning, og vi brænder begge for at lave køkken-løsninger både for private- og erhvervskunder, fortæller de.

De to er nu gået i gang med at indrette butikken i Roskilde og har samtidig startet med hjemmebesøg, som fungerer fint.

Fra starten kører de to partnere butikken, men forventer at udvide med flere medarbejdere.

Tvis Køkkener udvikles og produceres på egne fabrikker den lille stationsby Tvis ved Holstebro. Denne er måske mest kendt for at lægge navn til en af landets stærkeste håndbold-kluber, både hos herrer og damer.

150.000 om året

Direktøren for Roskilde Fællesbageri Henrik Vincents har arbejdet længe for at få udnyttet lokalerne, der også har været gennem en større istandsættelse. Flere gange har det været tæt på at lykkes, men så kom bl.a. en forældet lokalplan i vejen.

- Vi er glade for at få halvdelen af lokale udlejet, efter at det nu har stået tomt i flere år. I det hele taget er der stor interesse fra mange for at komme ind i Roskilde, fortæller han.

Fællesbageriets ejendomme på hjørnet af Støden og Ringstedgade er i det senere år blevet en stor forretnings-succes med velbesøgte forretninger som Suenson Vin, Conditoriet, Slagter Frimann og Kuberts Fisk. Her er årligt op mod 150.000 kunder, oplyser en tilfreds Henrik Vincents.

Fællesbageriet har i Roskilde en række ejendomme med over 100 lejligheder og knapt 30 butikker i både Algade, Støden og Gullandsstrædet.