Den nuværende købmandsbutik i Vindinge. Foto: Britt Nielsen

Ny købmandsbutik åbner i efteråret 2022

Roskilde - 09. marts 2021 kl. 13:52 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

Det har været en lang og sej kamp for købmand Michael Møller og ikke mindst borgergruppen for en ny butik i Vindinge at få mageskiftet til at blive til virkelighed. Men nu ser det ud til, at målet er rykket meget tæt på, så Vindinge efter et års tålmodighed bliver belønnet med en ny og større købmandsbutik.

Læs også: Købmandsbutik lidt tættere på mageskifte

Roskilde Kommune og Michael Møller er blevet enige om detaljerne om et mageskifte, så underskrifterne på kontrakterne nærmer sig.

I facebook-gruppen »Den nye købmand i Vindinge« skriver borgergruppen blandt andet: »Det har været en lang proces, som nu er gået ind slutfasen. Vi er derfor glade for at kunne meddele, at parterne er blevet enige, og de er i gang med at få de sidste detaljer på plads i kontrakterne.«

Benarbejdet for en ny butik startede tilbage i januar 2020, hvor en arbejdsgruppe begyndte at sælge anparter for at indsamle penge til at kunne købe grunden på Tunevej 10, hvor den nye købmandsbutik skulle ligge. Der blev indsamlet over tre millioner kroner ved salg af anparter.

Siden da har købmand Michael Møller afholdt flere møder med Roskilde Kommune, så kom coronakrisen og fik det hele til at gå lidt i stå, men nu ser det ud til at være gang i planerne for alvor.

Roskilde Kommune har sagt ja til, at lokalplanen for området skal ligge klar til godkendelse i plan- og teknikudvalget den 2. november i år. Hvis det går godt med det politiske arbejde i byrådet, så vil grunden på Tunevej 10 kunne overtages af Vindinge Butiksejendoms anpartselskab den 1. december i år.

Byggeriet af butikken vil kunne gå i gang, og en ny købmandsbutik med købmand Michael Møller kan byde de første kunder velkommen til efteråret 2022 i den nye butik.

