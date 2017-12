Vinterbadning i overmåde populært i Roskilde, hvor der er en lang venteliste for at blive medlem af en klub. Fra næste vinter er der sandsynligvis en ny klub for vinterbadere, nemlig i Veddelev. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny klub på vej til vinterbadere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny klub på vej til vinterbadere

Roskilde - 03. december 2017 kl. 15:12 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis alt går glat, er der måske allerede om et år mulighed for at tage en iskold dukkert i Veddelev Havn og bagefter smutte en tur i sauna.

Om sommeren er badebroen nord for Veddelev Havn et af fjordens allerbedste steder at bade, og håbet blandt initiativtagerne til en ny vinterbadeklub er, at vandet inde i Veddelev Havn kan blive det samme om vinteren.

Indtil videre er Veddelev Vinterbadning dog kun i opstartsfasen.

En initiativgruppe har allerede et grundigt forarbejde og været i dialog med både kommunen, Veddelev Havn og Veddelev Strand Bådelaug, og det har udelukkende resulteret i positive tilbagemeldinger og imødekommenhed. Derfor er det stor optimisme med hensyn til at få tankerne ført ud i livet. Tanken er, at der skal opstilles en mobil sauna ved sejlklubbens klubhus, så vinterbaderne kan benytte de eksisterende faciliteter til bl.a. omklædning.

Rent organisatorisk vil Veddelev Vinterbadning formentlig blive en »klub i klubben« under Veddelev Strand Bådelaug.

Interesserede kan kontakte klubben på mailadressen veddelevvinterbadning@gmail.com.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde - også som e-avis.