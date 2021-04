Ny kaffevogn i Roskilde: bønner på farten

Corona-nedlukningen har givet ham en del tid til overs til andet end at drive kaffebar, så han har både udviklet sin egen kaffeserie med kaffebønner fra Mexico, Uganda, Etiopien, Brasilien og Kina, og så er han senest kommet op med Bekkers Kaffevogn.

Både fast og flydende

Den står nu parkeret ved Business House i Jernbanegade, og der er åbent fra fredag 6. marts for kaffetørstige kunder fra 10-17 alle hverdage og fra 10-15 om lørdagen. Der er dog også hjælp at hente for dem med hang til te eller kakao, og så kan man tilmed købe fast føde i form af cookies, sandwich og salater.