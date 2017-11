Se billedserie Özcan Sekeroglu er indehaver af That?s Amore i Støden, men åbner nu også Schmeltz Kaffebar ikke langt derfra. Foto: Kim Rasmussen

Ny kaffebar vil skabe liv på Schmeltz Plads

Roskilde - 29. november 2017 kl. 11:54 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er masser af trafik på Schmeltz Plads, men ikke meget egentligt byliv. Det skal der laves om på.

Stedet til at løfte den opgave bliver Schmeltz Kaffebar på hjørnet af Schmeltz Plads og Borchsgade. Her er det tidligere pizzeria nu under omfattende renovering, inden kaffebaren formentlig står klar til åbning i januar.

Indehaver Özcan Sekeroglu står også bag restauranten That's Amore i Støden, men slog til, da muligheden for at udvide med en kaffebar på Schmeltz Plads bød sig.

- I og med Roskilde er ved at blive en by med mange lækre spisesteder, synes jeg, der mangler liv lige netop på Schmeltz Plads, hvor mange parkerer deres biler og så går videre. Det er et lækkert område, og jeg synes, man skal udnytte potentialet fuldt ud, siger Özcan Sekeroglu.

Schmeltz Kaffebar får forskellige bæredygtige kaffetyper og et køkken, der kan servere en bid mad og en dessert.

Først og fremmest skal man kunne lægge vejen forbi og tilbringe noget tid på kaffebaren uden at tænke for meget på sine lommer.

- Vi prøver at holde prisen i den fornuftige ende, for alle skal have råd til at drikke kaffe. Nu om dage er kaffe rigtig dyrt, hvis man skal drikke det ude, og det vil vi gerne lave lidt om på, for det har også et socialt sigte, at man mødes for at drikke en kop kaffe, lave lektier og være social, siger Özcan Sekeroglu.

Han har endnu ikke en klar deadline for, hvornår Schmeltz Kaffebar kan åbne, men gætter på januar.

Lige nu er udlejeren, Roskilde Fællesbageri, i gang med en større renovering af den slidte bygning inklusiv terrassen ud mod gaden, og i december kan indretningen af selve kaffebaren begynde.