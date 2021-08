Kim Ove Olsen har gennem mange år været med til at sætte sit præg på både musik- og erhvervslivet i Roskilde-området. (Arkivfoto: Erling J.)

Ny investerings-chef: Kim Ove stopper efter 20 år

En af Roskildes farverige erhvervsfolk den 689-råige Kim Ove Olsen har besluttet at stoppe som chef for Fonden Spring Nordic (tidligere CAT) ved RUC.

Gennem årene har han været med til at investere penge i mange nyskabende sjællandske virksomheder bl.a. med penge fra EU og Region Sjælland.

- Mange af de små og nye virksomheder har svært ved at skaffe kapital, fordi de ikke kan stille tilstrækkelig garanti i forhold til bankernes krav.

- Men så kan vi gå ind som medejere og skyde penge ind i virksomheden, så vi på den måde hjælper dem videre. Det kan være med til at skabe mange nye arbejdspladser, har Kim Ove Olsen flere gange forklaret.

Med i fesstival

Kim Ove Olsen har desuden i mange år spillet en meget aktiv rolle i Roskildes kultur- og musikliv. Gennem mange år var han med i ledelsen for Roskilde Festivalen og sørgede med sin lokale forankring for, at det store arrangement fortsat kunne huske, hvor det hørte hjemme.

På den tidligere kult-café 'Mulle-Rudi' i Djalma Lunds Gård var Kim Ove også en værdsat gæst, og her knyttede han mange kontakter, der også kunne bruges i hans investeringsmæssige karriere.

For et par år siden demonstrerede Kim Ove også helt nye sider at sit talent, da han begyndte at lave akrylmalerier. Faktisk var det et ønske lige fra barndommen i Korsør, hvor en polsk formningslærer gav ham lyst til at male i fritiden ved siden af de øvrige gøremål.

Efter sin uddannelse i teknologi fra RUC har han boet i kollektiv ved Hvalsø og haft job i både New York samt Tel Aviv, og alt imens malede han.

Formanden for bestyrelsen i Fonden Spring Nordic advokat Bruno Månsson bestyrelsesformand for CAT-fonden Evan Lynnerup roser Kim Ove Olsen for hans store indsats for at udvikle erhvervslivet på Sjælland.

Begge ser nu frem til samarbejdet med hans afløser Troels Gert Nielsen, der også har lang erfaring i at sikre kapital og forretningsmodel til nye virksomheder.