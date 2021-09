Der kommer en ny daginstitution til Jyllinge, efter der er afsat 30 millioner kroner til formålet. Hvor og hvordan det skal lade sig gøre er ikke helt på plads endnu. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ny institution i Jyllinge er ikke placeret endnu

Roskilde - 03. september 2021 kl. 06:41 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

En helt ny daginstitution skal stå klar i Jyllinge i 2024. Så meget står klart, efter der i det nyindgåede budgetforlig blev afsat 30 millioner kroner til formålet over de næste to år.

Hvor og hvordan man skal bygge er endnu uvist. Det er kun afklaret, at der er tale om at bygge en helt ny institution til fire børnegrupper.

Hjemmeplejen bliver I oplægget til budgetforhandlingerne var forslaget at genoprette en daginstitution i de lokaler, hvor Børnehuset Tornhøj lukkede i 2015 på grund af faldende børnetal. Det ville betyde, at hjemmeplejen skulle flytte over til plejehjemmet Kastanjehaven.

Det ender dog ikke med den løsning, så forvaltningen skal nu finde en anden mulighed. Skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S) kan derfor ikke komme det nærmere, men hun er tilfreds med udfaldet.

- Jeg havde regnet med, at der kom flere pladser, for det har vi simpelthen brug for. Jeg er da glad for, at det så er i form af en ny institution, hvor vi heller ikke skal til at flytte hjemmeplejen rundt, men får mulighed for at bygge en institution på grunden, siger hun.

Der kommer mere Der er et par år, til en ny institution står klar, men der kommer snart flere pasningspladser i Jyllinge, hvor der især er mangel på vuggestueplads for tiden.

Den tidligere Klub Engen er klar til at huse en udflytterordning for en gruppe børnehavebørn. De skal tilknyttes en eksisterende institution, der så kan omlægge børnehaveplads til vuggestue.

Selv med opførslen af en ny institution i 2024, kan der vise sig at blive behov for endnu et dagtilbud fra 2025.

Forvaltningen anslår i et budgetnotat, at det vil koste 70 millioner kroner at bygge en institution med plads til tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

Hvordan forvaltningen vil få et byggeri til 30 millioner kroner til at række til fire børnegrupper står ikke klart på nuværende tidspunkt.